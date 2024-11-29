Россия напомнила Британии о последствиях из-за поставок ракет ВСУ
Посол Келин: Поставки Storm Shadow Украине могут привести к ядерной эскалации
Российский посол в Великобритании Андрей Келин предупредил о потенциальной угрозе глобальной безопасности из-за поставок дальнобойных ракет Украине. В эфире телеканала «Россия 24» дипломат заявил, что действия Лондона могут привести к обострению ситуации между государствами, обладающими ядерным арсеналом.
Келин отметил, что несколько недель назад Великобритания передала Киеву новую партию ракет Storm Shadow. При этом, по словам посла, остаётся неясным, давали ли британские власти согласие на использование этого вооружения для атак по территории России.
«Британцы полностью проигнорировали все предупреждающие сигналы с нашей стороны и перешли к острым эскалационным действиям по дальнейшему углублению украинского кризиса. А это чревато, конечно же, усилением стратегических рисков, а в худшем случае столкновением ядерных держав», — заявил он.
Ранее стало известно, что ВСУ тайно получили от Великобритании партию ракет Storm Shadow в то время, когда удары по России не были разрешены. Точное число ракет источники не смогли назвать.
Life.ru / Kandinsky 3.1