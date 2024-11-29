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29 ноября, 20:37

«Выбор прост»: Экс-генпрокурор Украины призвал к прекращению огня

Луценко: Прекращение огня — шанс для Украины выбрать нового президента

Юрий Луценко. Обложка © X / Lutsenko_Yuriy

Юрий Луценко. Обложка © X / Lutsenko_Yuriy

Украине необходимо соглашение о прекращении огня для проведения президентских выборов, заявил экс-генпрокурор страны и соратник бывшего президента Петра Порошенко* Юрий Луценко. Такое мнение он выразил в своих соцсетях.

«Нам нужно прекращение огня. Это откроет возможность провести выборы не столько президента Украины, сколько верховного главнокомандующего, который и будет определять формат мирного соглашения. Выбор прост: Минск или Стамбул. Вооружённая крепость или беззащитная жертва», — написал Луценко.

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Ранее Луценко высказал мнение, что главкома украинской армии Александра Сырского отправят в отставку. По словам экс-генпрокурора, это произойдёт из-за провала ВСУ в Курской области.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Анатолий Цейко
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