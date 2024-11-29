Минобороны РФ требует взыскать более 4,6 млрд рублей с производителя спутников

От Министерства обороны России в Арбитражный суд Москвы поступил иск с требованием взыскать более 4,6 миллиарда рублей с компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнёва. Заявление было подано 15 ноября, а предварительные слушания назначены на 17 января, сообщается в материалах суда.

Ведомство хочет взыскать неустойку по государственному контракту, подписанному 1 сентября 2014 года. Прочие детали договора и обстоятельства спора не раскрываются.

Этот иск не первый: в 2022 году Министерство обороны пыталось взыскать с ИСС 2,4 миллиарда рублей по аналогичной причине. Тогда суд объединил этот иск с другим делом, возникшим из того же контракта, и провёл слушания в закрытом режиме. Результаты разбирательства не были озвучены.

АО «Информационные спутниковые системы» специализируются на производстве космических аппаратов для связи, телевещания, навигации и геодезии, включая спутники для российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.