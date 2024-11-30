В Иркутской области отец выбросил дочь из окна после ссоры о внешности
В Иркутске задержан мужчина, выбросивший 17-летнюю дочь из окна 4-го этажа
В Иркутске отец выбросил 17-летнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже. Причиной стали разногласия по поводу её внешнего вида. Об этом сообщает источник газеты «Известия».
Пострадавшую срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у неё тяжёлую черепно-мозговую травму. Состояние подростка оценивается как критическое. Правоохранительные органы задержали 38-летнего мужчину, который оказался гражданином Узбекистана.
Ранее в иркутском техникуме конфликт между подростками закончился поножовщиной. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Life.ru / Kandinsky 3.1