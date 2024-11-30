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29 ноября, 22:17

Трамп и Маск вместе отметили День благодарения

Илон Маск и Дональд Трамп вместе отметили День благодарения в Мар-а-Лаго

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и избранный лидер США Дональд Трамп отметили День благодарения вместе в резиденции Мар-а-Лаго. Видео с этого события было опубликовано в соцсети Х.

Маск за столом с семьёй Трампа. Видео © X / BigIsrealWiz

На записи можно увидеть, как миллиардер сидит за столом рядом с Трампом, его супругой Меланией и сыном Бэрроном.

Илон Маск заявил, что «получил мандат от народа США» вместе с Трампом
Илон Маск заявил, что «получил мандат от народа США» вместе с Трампом

Ранее американские СМИ сообщали, что окружение избранного президента начинает уставать от влияния Маска на Трампа. Источники отметили, что основатель TeslaX приписывает себе значительную роль в успехе владельца Мар-а-Лаго.

Обложка ©

X / BigIsrealWiz

Тимур Хингеев
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