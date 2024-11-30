Трамп и Маск вместе отметили День благодарения

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и избранный лидер США Дональд Трамп отметили День благодарения вместе в резиденции Мар-а-Лаго. Видео с этого события было опубликовано в соцсети Х.

Маск за столом с семьёй Трампа. Видео © X / BigIsrealWiz

На записи можно увидеть, как миллиардер сидит за столом рядом с Трампом, его супругой Меланией и сыном Бэрроном.