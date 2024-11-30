Финляндия начала учения сухопутных сил вблизи границы с Россией

В субботу, 30 ноября, в Финляндии стартуют сухопутные учения 24-й бригады Кайнуу, в которых примут участие 2,8 тысячи военнослужащих. Мероприятия будут проходить на полигонах Вуосанка и Сотинпуро в районе Каяни и Кухмо на востоке страны, недалеко от границы с Россией, до 4 декабря. В них задействуют около 600 единиц транспортной и боевой техники, а также вертолёты NH90 и MD 500.