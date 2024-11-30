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29 ноября, 23:03

Финляндия начала учения сухопутных сил вблизи границы с Россией

В Финляндии начинаются крупные учения с участием 2,8 тысячи военнослужащих

В субботу, 30 ноября, в Финляндии стартуют сухопутные учения 24-й бригады Кайнуу, в которых примут участие 2,8 тысячи военнослужащих. Мероприятия будут проходить на полигонах Вуосанка и Сотинпуро в районе Каяни и Кухмо на востоке страны, недалеко от границы с Россией, до 4 декабря. В них задействуют около 600 единиц транспортной и боевой техники, а также вертолёты NH90 и MD 500.

Основная цель учений — подготовка войск к наступлению и обороне, ведению боя на изнурение противника и сражениям в тёмное время суток. Также будут отрабатываться совместные действия различных уровней командования и родов войск в условиях финской Карелии в начале зимы.

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Недавно военнослужащие армии Британии испытали «культурный шок» во время учений в Финляндии. Солдаты оказались не готовы к испытаниям холодом во время натовских военных учений, когда температура составляла -15°C.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Анатолий Цейко
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