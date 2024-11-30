Life.ru узнал, как правильно ставить машину во дворе и не нарваться на штраф

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Юрист Давид Адамс раскрыл Life.ru правила правильной парковки автомобилей во дворе. Согласно его словам, она должна быть организована таким образом, чтобы не создавать помех для движения как транспортных средств, так и пешеходов.

По словам специалиста, парковка разрешена вдоль проезжей части, параллельно ей, в один ряд. Также возможна «ёлочная» парковка, когда машины ставятся под углом к проезжей части, но это допустимо только при наличии специальной разметки или знаков. Парковка на придомовой территории допускается, но не менее чем в 10 метрах от подъезда. Легковой автомобиль, мотоцикл или мопед можно ставить на тротуаре, если это разрешено соответствующими знаками. Важно соблюдать дистанцию между припаркованными автомобилями, чтобы обеспечить возможность их владельцам удобно выйти из машин.

Однако эксперт отметил, что запрещено оставлять машину с работающим двигателем или парковать грузовые автомобили с массой более 3,5 т и автобусы вне специально отведённых мест. Парковка на тротуарах без соответствующих знаков влечёт штраф в размере 1 тыс. руб. Кроме того, запрещена парковка в местах, отведённых для инвалидов, это грозит штрафом до 5 тыс. руб. Также недопустимо оставлять машину на газонах, клумбах, детских площадках или блокировать проезд спецтранспорту. Нарушением считается и парковка вблизи мусорных контейнеров, служебных выходов и гаражей.

«О нарушении правил парковки транспортных средств на прилегающей к дому территории и во дворах Вы можете сообщить в ГИББД путём личного обращения, письмом или на официальном сайте инспекции. Необходимо зафиксировать нарушение посредством фото- и/или видеосъёмки автомобиля с регистрационным номером», — отметил Адамс.

Получив такую жалобу, сотрудники ГИБДД составят протокол, в течение двух месяцев нарушитель будет уведомлён о штрафе.