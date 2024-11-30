Россияне подтвердили своё превосходство в MMA, завоевав четыре пояса в Эр-Рияде

29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился финал сезона профессиональной лиги PFL, где были разыграны чемпионские титулы в шести категориях. Победители не только завоевали признание, но и получили по $1 млн призовых.

В главной встрече вечера непобеждённый Тимур Хизриев из России сошёлся с британцем Бренданом Лафнейном, ранее завоёвывавшим титул в полулёгком весе. Судьи единогласно присудили победу россиянину.

Ещё один яркий момент вечера подарил финал в лёгком весе, где россиянин Гаджи Рабаданов встретился с Брентом Примусом. В третьем раунде Рабаданов завершил поединок эффектным нокаутом, оставив соперника без шансов.

Особое внимание привлекли поединки, в которых сошлись российские бойцы. В полусреднем весе Магомед Умалатов и Шамиль Мусаев, оба с безупречной статистикой, боролись за чемпионство. Победителем стал Мусаев, завершивший бой нокаутом в третьем раунде.

В тяжёлом весе Денис Гольцов и Олег Попов продемонстрировали захватывающую схватку. Попов, не знавший поражений с 2016 года, не смог устоять перед атакой Гольцова. Уже в первом раунде Денис одержал победу удушающим приёмом, наконец заполучив чемпионский пояс и заветный миллион.