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30 ноября, 01:42

Россияне подтвердили своё превосходство в MMA, завоевав четыре пояса в Эр-Рияде

Россияне выиграли 4 титула на финале PFL в Эр-Рияде, заработав $4 млн

Чемпионы лиги. Обложка © X / PFLMMA

Чемпионы лиги. Обложка © X / PFLMMA

29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился финал сезона профессиональной лиги PFL, где были разыграны чемпионские титулы в шести категориях. Победители не только завоевали признание, но и получили по $1 млн призовых.

В главной встрече вечера непобеждённый Тимур Хизриев из России сошёлся с британцем Бренданом Лафнейном, ранее завоёвывавшим титул в полулёгком весе. Судьи единогласно присудили победу россиянину.

Ещё один яркий момент вечера подарил финал в лёгком весе, где россиянин Гаджи Рабаданов встретился с Брентом Примусом. В третьем раунде Рабаданов завершил поединок эффектным нокаутом, оставив соперника без шансов.

Особое внимание привлекли поединки, в которых сошлись российские бойцы. В полусреднем весе Магомед Умалатов и Шамиль Мусаев, оба с безупречной статистикой, боролись за чемпионство. Победителем стал Мусаев, завершивший бой нокаутом в третьем раунде.

В тяжёлом весе Денис Гольцов и Олег Попов продемонстрировали захватывающую схватку. Попов, не знавший поражений с 2016 года, не смог устоять перед атакой Гольцова. Уже в первом раунде Денис одержал победу удушающим приёмом, наконец заполучив чемпионский пояс и заветный миллион.

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Ранее российский боец ММА Пётр Ян победил бразильца Дейвисона Фигейреду в главном бою турнира UFC Fight Night 248 в Китае. Судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Тимур Хингеев
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