Россияне подтвердили своё превосходство в MMA, завоевав четыре пояса в Эр-Рияде
Россияне выиграли 4 титула на финале PFL в Эр-Рияде, заработав $4 млн
Чемпионы лиги. Обложка © X / PFLMMA
29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился финал сезона профессиональной лиги PFL, где были разыграны чемпионские титулы в шести категориях. Победители не только завоевали признание, но и получили по $1 млн призовых.
В главной встрече вечера непобеждённый Тимур Хизриев из России сошёлся с британцем Бренданом Лафнейном, ранее завоёвывавшим титул в полулёгком весе. Судьи единогласно присудили победу россиянину.
Ещё один яркий момент вечера подарил финал в лёгком весе, где россиянин Гаджи Рабаданов встретился с Брентом Примусом. В третьем раунде Рабаданов завершил поединок эффектным нокаутом, оставив соперника без шансов.
Особое внимание привлекли поединки, в которых сошлись российские бойцы. В полусреднем весе Магомед Умалатов и Шамиль Мусаев, оба с безупречной статистикой, боролись за чемпионство. Победителем стал Мусаев, завершивший бой нокаутом в третьем раунде.
В тяжёлом весе Денис Гольцов и Олег Попов продемонстрировали захватывающую схватку. Попов, не знавший поражений с 2016 года, не смог устоять перед атакой Гольцова. Уже в первом раунде Денис одержал победу удушающим приёмом, наконец заполучив чемпионский пояс и заветный миллион.
Ранее российский боец ММА Пётр Ян победил бразильца Дейвисона Фигейреду в главном бою турнира UFC Fight Night 248 в Китае. Судьи отдали победу россиянину единогласным решением.