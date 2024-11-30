Автозаки и полиция: Life.ru показывает обстановку у экс-«Мутабора», где силовики устроили рейд
Life.ru публикует видео обстановки у экс-«Мутабора», где силовики устроили рейд
Life.ru публикует видео обстановки у клуба Arma (бывший «Мутабор»), где силовики сегодня устроили рейд. Кадры есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Life.ru публикует видео обстановки у экс-«Мутабора», где силовики устроили рейд. Видео © Telegram / SHOT
Очевидцы рассказали нам, что сотрудники ОМОНа ворвались на вечеринку Gamma Festival около 2 часов ночи и положили всех лицом в пол. По словам посетителей клуба, сотрудники занимаются досмотром документов. Девушек начали отпускать из «Армы», а парней пока оставили сидеть в клубе. Некоторых людей сажают в автозаки. Около заведения дежурит три автомобиля полиции. В данный момент нет точной информации, за что именно задерживают любителей клубной жизни. Также сообщается, что облава прошла на посетителей клуба Mono и SIMACH.
Напомним, ночью силовики нагрянули с рейдами в два столичных клуба и уложили всех посетителей лицом в пол. Речь идёт о клубах Mono и Arma (бывший «Мутабор»). Причины облавы неизвестны.
Telegram / SHOT