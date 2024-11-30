Юрист напомнил россиянам, когда нужно оплатить налоги, чтобы не начислили пени

В 2024 году крайний срок уплаты имущественных налогов для физических лиц в России продлён до 2 декабря из-за того, что обычная дата — 1 декабря — приходится на выходной день. Об этом напомнил партнёр юридической фирмы «Джи Ар Менеджмент» (GRM) Сергей Новиков. Его слова приводят РИА «Новости».

По закону к имущественным налогам относятся земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц, а также НДФЛ за доходы, по которым не был удержан налог.

Новиков напомнил, что с 3 декабря на неуплаченные суммы начнут начисляться пени. Проверить размер налогов можно в личном кабинете на сайте ФНС, в приложении налоговой службы, на портале «Госуслуги» или при личном визите в МФЦ. Для граждан, не пользующихся электронными услугами, уведомления продолжают рассылать почтой.

Оплатить налоги можно заранее удобным способом — наличными в кассах банков, через мобильные приложения банков по QR-коду или в личном кабинете налогоплательщика.

Для жителей некоторых территорий Белгородской, Курской и Оренбургской областей действуют особые условия — срок уплаты продлён на год. Также около 12,5 миллиона граждан льготных категорий освобождены от уплаты налогов полностью или частично благодаря проактивному режиму предоставления льгот. Никаких заявлений для получения льгот подавать не нужно, они предоставляются автоматически.