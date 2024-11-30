Байден сделал неожиданную покупку в день Чёрной пятницы

Уходящий в отставку президент США Джо Байден, находясь на отдыхе, решил провести время за покупками в день Чёрной пятницы. Посетив местный книжный магазин, он удивил случайных свидетелей, купив книгу Рашида Халиди «Столетняя война с Палестиной: История колониальной завоевательной войны и сопротивления, 1917-2017». Об этом пишет New York Post.

Книга, написанная профессором Колумбийского университета, утверждает, что современная история Палестины — это колониальная война, развязанная против коренного населения, с целью заставить его отказаться от своей земли в пользу другого народа. Халиди, сам палестино-ливанского происхождения, критикует преследование Израилем палестинцев, называя политику государства колониальной экспансией. Он также осуждает одностороннюю поддержку Израиля со стороны западных СМИ и правительства США.

Впрочем, сам автор выразил недовольство по поводу того, что внимание Байдена к его книге пришло «на 4 года позднее, чем следовало бы». Отметим, что Байден активно выражает свою приверженность поддержке Израиля, а писатель, напротив, обвиняет бывшую администрацию Дональда Трампа в отказе от нейтралитета в отношениях с Израилем, назвав её «глашатаем» самого радикального правительства в истории еврейского государства.