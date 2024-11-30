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30 ноября, 05:04

Гетц оценил идею вступления Украины в НАТО

Мэтт Гетц: Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО

Экс-конгресмен Мэтт Гетц оценил идею вступления Незалежной в Североатлантический альянс. В соцсети X он выразил мнение, что принятие Украины в НАТО будет ошибочным решением.

«Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО», — заявил политик.

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Его слова прозвучали на фоне интервью Зеленского телеканалу Sky News. В нём Зеленский предложил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если Украина получит защиту от НАТО. Это, по его мнению, позволит в дальнейшем вести дипломатические переговоры о возвращении территорий.

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Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Тимур Хингеев
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