Экс-конгресмен Мэтт Гетц оценил идею вступления Незалежной в Североатлантический альянс. В соцсети X он выразил мнение, что принятие Украины в НАТО будет ошибочным решением.

Его слова прозвучали на фоне интервью Зеленского телеканалу Sky News. В нём Зеленский предложил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если Украина получит защиту от НАТО. Это, по его мнению, позволит в дальнейшем вести дипломатические переговоры о возвращении территорий.