Гетц оценил идею вступления Украины в НАТО
Мэтт Гетц: Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО
Экс-конгресмен Мэтт Гетц оценил идею вступления Незалежной в Североатлантический альянс. В соцсети X он выразил мнение, что принятие Украины в НАТО будет ошибочным решением.
«Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО», — заявил политик.
Его слова прозвучали на фоне интервью Зеленского телеканалу Sky News. В нём Зеленский предложил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если Украина получит защиту от НАТО. Это, по его мнению, позволит в дальнейшем вести дипломатические переговоры о возвращении территорий.
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