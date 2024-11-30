Норвегия заработала $115 миллиардов на вытеснении российского газа

Норвегии удалось получить более 115 миллиардов долларов прибыли из-за вытеснения российского газа в ЕС. А вот торговые отношения между Москвой и Осло сведены к минимуму и ограничены коротким списком неподсанкционных товаров. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Королевстве Николай Корчунов.

«Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с отдельными изъятиями. При этом санкции двойственно сказались на норвежской экономике. С одной стороны, норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более $115 миллиардов сверхдоходов. С другой стороны, Осло пошёл на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений», — объяснил дипломат РИА «Новости».

С его слов, сейчас норвежские компании не ведут в России никакой деятельности. К примеру, вложения норвежского Государственного пенсионного фонда «Глобал» в акции предприятий из РФ на 2021 год составляли около 3,1 млрд долларов, а к январю 2024 года эта сумма снизилась до 140,13 млн долларов.

От двусторонней торговли между странами мало что осталось. По сути, она ограничивается лишь малым перечнем неподсанкционных товаров, сказал посол. Сильнее остальных от этого страдают норвежские судоремонтные компании, которым из-за политики властей страны пришлось под их давлением отказаться от контрактов на ремонт и обслуживание российских судов, а также уволить немало своих сотрудников, сообщил Корчунов.