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30 ноября, 05:56

Названа дата прощания с актрисой «Улиц разбитых фонарей» Верой Карповой

Прощание с народной артисткой России Верой Карповой пройдёт 2 декабря

Обложка © Telegram / Театр Комедии им. Н.П. Акимова

Обложка © Telegram / Театр Комедии им. Н.П. Акимова

Прощание с народной артисткой России Верой Карповой, которая снималась в сериале «Улица разбитых фонарей» и фильме «Преступление и наказание», пройдёт в понедельник, 2 декабря, в Санкт-Петербургском театре комедии имени Н.П. Акимова.

«Проститься можно будет с 11:00 до 12:30», — рассказали представители театра и уточнили, что Карпову похоронят на Богословском кладбище.

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Напомним, что Вера Карпова скончалась 27 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге в возрасте 91 года. По словам представителей театра, артистка стала настоящей эпохой, дебютировав на сцене ещё при режиссёре Николае Акимове. На её счету более 80 ролей в кино. Среди известных работ актрисы – «Улица разбитых фонарей», фильмы о «Шерлоке Холмсе», «Тайны следствия», а также роль старухи-процентщицы в экранизации «Преступления и наказания» 2007 года.

Наталья Афонина
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