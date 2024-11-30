В ближайшее время Владимир Зеленский может существенно изменить своё поведение, сообщает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своём Telegram. На данный момент глава киевского режима выстраивает своё поведение как шоумен. Ему важна не эффективность, а рейтинги, которые влияют на доходы.

«Скоро Зеленский будет ярким представителем «партии мира», а сотни людей за подобные высказывания уже убили или посадили в тюрьму», – считает Дмитрук.

По словам депутата, глава киевского режима «остался шоуменом, который решил перепрограммировать политическую сферу под стандарты понятной ему отрасли».