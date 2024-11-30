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30 ноября, 07:27

На Украине заявили о новом неожиданном плане Зеленского

Депутат Дмитрук: Скоро Зеленский станет ярким представителем «партии мира»

В ближайшее время Владимир Зеленский может существенно изменить своё поведение, сообщает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своём Telegram. На данный момент глава киевского режима выстраивает своё поведение как шоумен. Ему важна не эффективность, а рейтинги, которые влияют на доходы.

«Скоро Зеленский будет ярким представителем «партии мира», а сотни людей за подобные высказывания уже убили или посадили в тюрьму», – считает Дмитрук.

По словам депутата, глава киевского режима «остался шоуменом, который решил перепрограммировать политическую сферу под стандарты понятной ему отрасли».

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Ранее сообщалось, что Зеленский впервые согласился на мирные переговоры с Россией без возможности возвращения утраченных территорий. Глава киевского режима заявил, что готов помирится с Москвой, если Киев станет членом НАТО. При это отказываться от территорий он до конца не планирует и решил работать над этим «дипломатическим путём».

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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