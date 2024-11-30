Двухлетний мальчик неделю просидел над телом мёртвого отца и погиб от жажды

В Великобритании двухлетний Бронсон скончался от обезвоживания после того, как за несколько дней до этого внезапно ушёл из жизни его 60-летний отец из-за сердечного приступа. О трагедии пишет Mirror. Британская полиция установила, что мальчик около недели находился один в запертом доме с трупом мужчины.

«Должна быть вероятность, что если бы Кенни [отец ребёнка] не умер, то Бронсон был бы все ещё жив», — заявили изданию в правоохранительных органах.

Мужчина развёлся с женой, но не захотел оставлять ей малыша. После судебных тяжб он выиграл дело и мальчика оставили с ним. Каждую неделю семью навещал соцработник. В этот раз первой тревогу забила соседка. Она обратила внимание, что отец с сыном несколько дней не выходили из дома, хотя раньше постоянно гуляли. Когда полиция взломала дверь, то увидела страшную картину. В ногах мёртвого мужчины лежал свернувшись калачиком его сын. Экспертиза установила, что первым скончался от сердечного приступа мужчина. Ребёнок не мог ни позвать на помощь, ни достать еду из холодильника. Он просто лёг рядом с отцом и тоже умер.