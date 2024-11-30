Москвичам спрогнозировали тёплые выходные со снежком и гололедицей

Москвичам и гостям города рассказали о погоде в выходные дни. 30 ноября и 1 декабря зимы ждать точно не стоить, заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу специалиста, в субботу и в воскресенье в столице будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снежок. Днём 30 ноября столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, ночью температура будет колебаться между -1 и +1.

«Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 м/с. Местами гололедица», — добавил синоптик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В первый день зимы температура также будет плюсовой: днём +1…+3 градуса. Может выпасть мокрый снег. Ветер сохранится юго-западный со скоростью 4-9 м/с. Автомобилистам и пешеходам следует остерегаться гололедицы.

В понедельник, 2 декабря, будет облачно без осадков. Температура в ночные часы опустится до -4…+1 градуса. Днём столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 2-7 м/с.