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30 ноября, 07:36

Аэропорт Махачкалы отправил на запасной аэродром один самолёт

Аэропорт Махачкалы возобновил работу в штатном режиме

Вылет и приём рейсов в аэропорту Махачкалы вновь возобновляются, план «Ковёр» отменён. Один самолёт был отправлен на запасной аэродром в Ингушетии, сообщил у себя в телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Махачкала сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром Магас «ушёл» один самолёт, совершавший рейс в Махачкалу», — написал он.

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Ранее работа воздушного порта в Махачкале была приостановлена из-за угрозы атаки беспилотников. Администрацией был введён план «Ковёр», а приём и вылет судов ограничен до 11:30. Целями украинской атаки были объекты в Каспийске.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Rezvykh

Владимир Озеров
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