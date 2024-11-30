Аэропорт Махачкалы отправил на запасной аэродром один самолёт

Вылет и приём рейсов в аэропорту Махачкалы вновь возобновляются, план «Ковёр» отменён. Один самолёт был отправлен на запасной аэродром в Ингушетии, сообщил у себя в телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.