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30 ноября, 08:09

У Маска вызвали отвращение действия Британии

Маск назвал отвратительной ситуацию с приговорами в Британии за посты в Сети

Американский миллиардер Илон Маск выразил отвращение из-за лицемерия Британии, которая не стесняется критиковать Россию и забывает про свои грехи. Он жёстко отреагировал на информацию о том, что в РФ с 2008 по 2017 год 98 человек были осуждены за незаконные высказывания в Интернете, тогда как в Великобритании по той же причине было заведено 1696 дел лишь за 2016 год.

«Отвратительно!» — написал Маск в соцсети Х под занятной статистикой.

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Свобода слова — это роскошь, которую нынешний Запад не может себе позволить, ведь западная демократия — диктат, требующий пресекать возникновения альтернативных взглядов на мир и общество в нём. Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что западные государства за два года проделали уникальный путь от независимых СМИ до фейков и заказных материалов.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Владимир Озеров
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