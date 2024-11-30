У Маска вызвали отвращение действия Британии
Маск назвал отвратительной ситуацию с приговорами в Британии за посты в Сети
Американский миллиардер Илон Маск выразил отвращение из-за лицемерия Британии, которая не стесняется критиковать Россию и забывает про свои грехи. Он жёстко отреагировал на информацию о том, что в РФ с 2008 по 2017 год 98 человек были осуждены за незаконные высказывания в Интернете, тогда как в Великобритании по той же причине было заведено 1696 дел лишь за 2016 год.
«Отвратительно!» — написал Маск в соцсети Х под занятной статистикой.
Свобода слова — это роскошь, которую нынешний Запад не может себе позволить, ведь западная демократия — диктат, требующий пресекать возникновения альтернативных взглядов на мир и общество в нём. Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что западные государства за два года проделали уникальный путь от независимых СМИ до фейков и заказных материалов.
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