У Маска вызвали отвращение действия Британии

Американский миллиардер Илон Маск выразил отвращение из-за лицемерия Британии, которая не стесняется критиковать Россию и забывает про свои грехи. Он жёстко отреагировал на информацию о том, что в РФ с 2008 по 2017 год 98 человек были осуждены за незаконные высказывания в Интернете, тогда как в Великобритании по той же причине было заведено 1696 дел лишь за 2016 год.