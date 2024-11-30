Полицейские в США застрелили мать и её двухмесячную дочь

В штате Миссури (США) полицейские застрелили женщину с ребёнком. Мать напала на сотрудников правоохранительных органов с большим кухонным ножом,сообщает Mirror.

34-летняя Мария Пайк держала на руках свою двухмесячную дочь Дестини. Полиция пыталась убедить женщину опустить ребёнка и отказаться от агрессивных действий. В итоге Пайк достала «спрятанный большой кухонный нож и бросилась на полицейских, продолжая держать ребёнка на руках».

«В результате один из полицейских выстрелил в женщину. И она, и ребёнок получили смертельные ранения», – говорится в заявлении полиции.

В настоящее время проводится расследование произошедшего. Многие критики указывают на то, что правоохранители часто сталкиваются с вооружёнными преступниками и не всегда применяют огнестрельное оружие. В этом же случае они застрелили и мать, и её двухмесячную дочь.