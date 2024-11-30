Полицейские в США застрелили мать и её двухмесячную дочь
В штате Миссури (США) полицейские застрелили женщину с ребёнком. Мать напала на сотрудников правоохранительных органов с большим кухонным ножом,сообщает Mirror.
34-летняя Мария Пайк держала на руках свою двухмесячную дочь Дестини. Полиция пыталась убедить женщину опустить ребёнка и отказаться от агрессивных действий. В итоге Пайк достала «спрятанный большой кухонный нож и бросилась на полицейских, продолжая держать ребёнка на руках».
«В результате один из полицейских выстрелил в женщину. И она, и ребёнок получили смертельные ранения», – говорится в заявлении полиции.
В настоящее время проводится расследование произошедшего. Многие критики указывают на то, что правоохранители часто сталкиваются с вооружёнными преступниками и не всегда применяют огнестрельное оружие. В этом же случае они застрелили и мать, и её двухмесячную дочь.
Ранее Life.ru рассказал о похожей ситуации, но уже в Оренбургской области. Там участковый полицейский застрелил свою знакомую при помощи табельного оружия. После трагедии мужчина вывез погибшую на кладбище и покончил с собой. Женщина скончалась на месте, а тело правоохранителя нашли в служебном автомобиле.
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