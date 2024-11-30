Россия не закроет генконсульства в Киркенесе и Баренцбурге

Россия не собирается прекращать работу генконсульств в Киркенесе и Баренцбурге. Об этом РИА «Новости» рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, комментируя сокращение дипкорпуса по требованию норвежской стороны.

«На севере Норвегии и на архипелаге Шпицберген большое количество наших соотечественников, нуждающихся в консульском содействии. Поэтому на данном этапе закрывать наши генконсульства не планируем», — пояснил он.

Дипломат добавил, что российская сторона смогла увеличить число сотрудников посольства в Норвегии после вынужденного сокращения в октябре этого года. Москва продолжит вести работу в этом направлении и строить «прагматичный диалог» с местными властями, препятствующими нормальной работе дипмиссии РФ.