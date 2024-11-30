Россия не закроет генконсульства в Киркенесе и Баренцбурге
Посол Корчунов: РФ не планирует закрывать консульства в Киркенесе и Баренцбурге
Россия не собирается прекращать работу генконсульств в Киркенесе и Баренцбурге. Об этом РИА «Новости» рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, комментируя сокращение дипкорпуса по требованию норвежской стороны.
«На севере Норвегии и на архипелаге Шпицберген большое количество наших соотечественников, нуждающихся в консульском содействии. Поэтому на данном этапе закрывать наши генконсульства не планируем», — пояснил он.
Дипломат добавил, что российская сторона смогла увеличить число сотрудников посольства в Норвегии после вынужденного сокращения в октябре этого года. Москва продолжит вести работу в этом направлении и строить «прагматичный диалог» с местными властями, препятствующими нормальной работе дипмиссии РФ.
Напомним, в октябре диппредставительство России в Норвегии сообщило о сокращении численности сотрудников по требованию местных властей. В консульском отделе в Осло останутся всего два дипломата, в Генконсульстве на Шпицбергене — один дипломат, а в Киркенесе — ни одного.
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