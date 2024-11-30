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30 ноября, 08:31

Россия не закроет генконсульства в Киркенесе и Баренцбурге

Посол Корчунов: РФ не планирует закрывать консульства в Киркенесе и Баренцбурге

Россия не собирается прекращать работу генконсульств в Киркенесе и Баренцбурге. Об этом РИА «Новости» рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, комментируя сокращение дипкорпуса по требованию норвежской стороны.

«На севере Норвегии и на архипелаге Шпицберген большое количество наших соотечественников, нуждающихся в консульском содействии. Поэтому на данном этапе закрывать наши генконсульства не планируем», — пояснил он.

Дипломат добавил, что российская сторона смогла увеличить число сотрудников посольства в Норвегии после вынужденного сокращения в октябре этого года. Москва продолжит вести работу в этом направлении и строить «прагматичный диалог» с местными властями, препятствующими нормальной работе дипмиссии РФ.

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Напомним, в октябре диппредставительство России в Норвегии сообщило о сокращении численности сотрудников по требованию местных властей. В консульском отделе в Осло останутся всего два дипломата, в Генконсульстве на Шпицбергене — один дипломат, а в Киркенесе — ни одного.

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freepik / danieljschwarz

Татьяна Миссуми
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