Посольство РФ в Норвегии сократит численность сотрудников по требованию Осло

Диппредставительство России в Норвегии сообщило о сокращении численности сотрудников по требованию местных властей. В консульском отделе в Осло останутся всего два дипломата, в Генконсульстве на Шпицбергене — один дипломат, а в Киркенесе — ни одного.

Кадровые нововведения вступят в силу 17 октября. Посольство принимает меры для сохранения приёма по всем видам услуг.