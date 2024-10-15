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14 октября, 21:24

Посольство РФ в Норвегии сократит численность сотрудников по требованию Осло

Диппредставительство России в Норвегии сообщило о сокращении численности сотрудников по требованию местных властей. В консульском отделе в Осло останутся всего два дипломата, в Генконсульстве на Шпицбергене — один дипломат, а в Киркенесе — ни одного.

Кадровые нововведения вступят в силу 17 октября. Посольство принимает меры для сохранения приёма по всем видам услуг.

«Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и учитывать нынешние обстоятельства при планировании визитов в консульский отдел. Рекомендуем внимательно следить за сроком действия имеющихся у вас загранпаспортов и заблаговременно подавать заявки на их обмен», — обратились к россиянам дипломаты.

Норвегия вслед за Финляндией захотела отгородиться от России забором
Норвегия вслед за Финляндией захотела отгородиться от России забором

Нелегко приходится и сотрудникам диппредставительства РФ в Финляндии. Местные русофобы призывают портить автомобили дипломатов, а на территории посольства нередко появляется полиция из-за сообщений о предполагаемой опасности.

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Посольство РФ в Норвегии

Илья Пушкарев
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