Посольство РФ в Норвегии сократит численность сотрудников по требованию Осло
Диппредставительство России в Норвегии сообщило о сокращении численности сотрудников по требованию местных властей. В консульском отделе в Осло останутся всего два дипломата, в Генконсульстве на Шпицбергене — один дипломат, а в Киркенесе — ни одного.
Кадровые нововведения вступят в силу 17 октября. Посольство принимает меры для сохранения приёма по всем видам услуг.
«Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и учитывать нынешние обстоятельства при планировании визитов в консульский отдел. Рекомендуем внимательно следить за сроком действия имеющихся у вас загранпаспортов и заблаговременно подавать заявки на их обмен», — обратились к россиянам дипломаты.
Нелегко приходится и сотрудникам диппредставительства РФ в Финляндии. Местные русофобы призывают портить автомобили дипломатов, а на территории посольства нередко появляется полиция из-за сообщений о предполагаемой опасности.