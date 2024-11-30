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30 ноября, 08:34

Сравнимо с наркоманией: Психотерапевт объяснила, как побороть зависимость от онлайн-покупок

Врач Крашкина: Дни без покупок помогут в борьбе с тягой к онлайн-шопингу

Онлайн-шопинг можно сравнить с зависимостью, похожей на наркоманию и алкоголизм. Люди оставляют в популярных маркетплейсах всю свою зарплату, и очень часто покупают то, что на самом деле не нужно. Как остановиться, объяснила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.

По словам медика, чтобы избавиться от желания скупать всё подряд, надо работать с самооценкой. Важно осознать, что мелкие траты приносят мгновенное, но краткосрочное удовольствие. Куда лучше наметить поистине желанную цель и накопить на неё деньги. Такая покупка принесёт больше радости и пользы.

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Кроме того, психотерапевт посоветовала установить специальные дни без покупок. Это избавит от тяги каждый день заглядывать в онлайн-магазины и тратить там зарплату. Также, по словам Крашкиной, важно помнить, что положительные эмоции можно получать не только от покупок. По её словам, это может быть общение с близкими и друзьями, вкусная еда, занятия спортом и просмотр любимого фильма.

Ранее россиянам также рассказали, как избежать необдуманных трат в преддверии Нового года. В первую очередь следует составить список подарков и продуктов к праздничному столу и строго придерживаться его. Следует закупаться в крупных сетях, где есть хорошие скидки и большой ассортимент. Что-то можно приобрести заранее, успев до традиционного поднятия цен к празднику.

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freepik

Алёна Зиновьева
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