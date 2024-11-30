Белоусов отменил положение о кадровом резерве Минобороны на гражданской службе

Министр обороны России Андрей Белоусов признал утратившими силу приказы о кадровом резерве ведомства на гражданской службе. Подписанный им документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«Приказываю признать утратившими силу приказы Министерства обороны РФ от 14 августа 2017 г. № 495 »Об утверждении положения о кадровом резерве МО РФ«, от 23 ноября 2017 г. № 698 »О внесении изменений в приказ Министра обороны РФ от 14 августа 2017 г. №495 «Об утверждении Положения о кадровом резерве МО РФ», — гласит документ.

В пояснительной записке к указу сказано, что ранее был признан утратившим силу пункт четыре этого положения, в соответствии с которым оно утверждалось правовым актом государственного органа. Реализация приказа Белоусова не потребует дополнительных расходов за счёт средств федерального бюджета, добавляется в документе.