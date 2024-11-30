Армия России атаковала аэродромы и энергетические объекты Украины

Российские бойцы нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, которые поддерживают функционирование военно-промышленного комплекса Украины.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также бойцы РФ смогли ударить по объектам энергетики и скоплениям живой силы и военной техники противника. Всего наши парни атаковали 132 украинских района.