Армия России атаковала аэродромы и энергетические объекты Украины
Российские бойцы нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, которые поддерживают функционирование военно-промышленного комплекса Украины.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении Минобороны России.
Также бойцы РФ смогли ударить по объектам энергетики и скоплениям живой силы и военной техники противника. Всего наши парни атаковали 132 украинских района.
Ранее сообщалось, что армия России за неделю взяла в плен 34 киевских солдата. При этом 17 военнослужащих сдались бойцам России в курском приграничье. Об этом также сообщило Министерство обороны страны.
Минобороны России