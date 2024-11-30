Спецназ «Лють» и 8 бригад штурмовиков ВСУ не смогли сдержать натиск российского «Центра»

Российские бойцы с «Центрального» направления улучшили свои позиции на поле боя, а также отразили 11 попыток контратак украинской армии. В них также принимали участие боевики из бригады ВСУ «Лють». Украина потеряла более 510 военных, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 154-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 116-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Андреевка, Миролюбовка, Шевченко, Гродовка, Новооленевка и Димитров ДНР», — сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что солдаты отбили 11 контратак штурмовых групп 14-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 152-й егерской бригад, 425-го и 49-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины. В ходе украинская армия потеряла более 510 бойцов, боевую машину пехоты, два американских БТРа М113 и М1117, две бронемашины «Козак», четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.