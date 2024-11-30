ВСУ выпустили противокорабельную ракету «Нептун» по цели в России
Российская ПВО сбила противокорабельную ракету большой дальности «Нептун»
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) 29 ноября отразили атаку ВСУ с помощью управляемой ракеты большой дальности «Нептун». Также сбиты снаряд РСЗО HIMARS и 45 беспилотников ВСУ самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 БПЛА самолётного типа», — перечислило МО РФ в сводке.
Ранее Минобороны доложило, что за минувшую неделю средства противовоздушной обороны РФ сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», 353 беспилотника Вооружённых сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 15 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.
ВМС ЗС України