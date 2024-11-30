Жители Майами сообщают о мощном взрыве в районе порта

Мощный взрыв прогрел в Майами. Сгустки дыма заметили в районе порта города. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в социальных сетях.

Очевидцы заметили пожар и густой чёрный дым. Видео © Х / Jinan_Syria

На месте взрыва позже также произошёл пожар. В небо поднялся густой чёрный дым, который сопровождается многочисленными вторичными взрывами.

Причина произошедшего на данный момент неизвестна. Проводится расследование.