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30 ноября, 10:45

Жители Майами сообщают о мощном взрыве в районе порта

В Майами в районе порта произошёл мощный взрыв. Обложка © Х / Jinan_Syria

В Майами в районе порта произошёл мощный взрыв. Обложка © Х / Jinan_Syria

Мощный взрыв прогрел в Майами. Сгустки дыма заметили в районе порта города. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в социальных сетях.

Очевидцы заметили пожар и густой чёрный дым. Видео © Х / Jinan_Syria

На месте взрыва позже также произошёл пожар. В небо поднялся густой чёрный дым, который сопровождается многочисленными вторичными взрывами.

Причина произошедшего на данный момент неизвестна. Проводится расследование.

Мощный взрыв прогремел на заправке в Армении
Мощный взрыв прогремел на заправке в Армении

А ранее стало известно о взрывах в Сочи. Местные жители в Лазаревском районе услышали два-три громких звука. Изначально произошёл сильный гул, а затем взрыв. Официальной информации о происшествии пока нет.

Наталья Афонина
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