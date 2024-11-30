Жители Майами сообщают о мощном взрыве в районе порта
В Майами в районе порта произошёл мощный взрыв. Обложка © Х / Jinan_Syria
Мощный взрыв прогрел в Майами. Сгустки дыма заметили в районе порта города. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в социальных сетях.
Очевидцы заметили пожар и густой чёрный дым. Видео © Х / Jinan_Syria
На месте взрыва позже также произошёл пожар. В небо поднялся густой чёрный дым, который сопровождается многочисленными вторичными взрывами.
Причина произошедшего на данный момент неизвестна. Проводится расследование.
А ранее стало известно о взрывах в Сочи. Местные жители в Лазаревском районе услышали два-три громких звука. Изначально произошёл сильный гул, а затем взрыв. Официальной информации о происшествии пока нет.