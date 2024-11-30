Поставлена точка в споре о пользе мёда и чеснока в сезон простуд

В народе долгое время ходят споры о пользе народных средств в борьбе с простудой. Некоторые выступают резко против такого вида профилактики и лечения заболеваний, другие же искренне верят, что чеснок, мёд и травяные отвары способны укрепить иммунитет. Так ли это, ответила врач общей практики и диетолог Елена Соломатина.

По словам медика, народная медицина действительно может стать альтернативой вакцинации и приёму лекарственных препаратов, если нет противопоказаний. Например, в сезон простуд она посоветовала увеличить потребление чеснока. Достаточно одного зубчика в день, чтобы усилить защитные функции организма.

«Овощ обладает противовирусными свойствами, в нём содержится природный антибиотик аллицин, позволяющий как исключить вероятность заболевания, так и побороть осложнения после гриппа и ОРВИ», — уточнила Соломатина в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Дефицит витаминов в осенне-зимний период можно восполнить при помощи травяных отваров, мёда, ягодных морсов, алоэ и настойки шиповника. Также врач рекомендовала есть больше цитрусовых, особенно лимонов, и аскорбиновую кислоту. Однако перебарщивать не стоит, поскольку есть риск серьёзных последствий для здоровья в виде диареи и тошноты.