В Германии требуют изменить архитектуру безопасности, чтобы «стать готовой к войне»

Архитектуру безопасности Германии необходимо полностью перелопатить. Об этом заявил экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) Герхард Шиндлер, занимавший пост с 2011-2016 год.

«Нынешняя ситуация буквально требует общего пересмотра архитектуры безопасности Германии, в том числе военной. Необходимо уточнить, какая организация какие задачи по обеспечению безопасности должна выполнять и какие кадровые и материальные ресурсы, прежде всего какие полномочия, для этого необходимы. Такого общего пересмотра в ФРГ ещё никогда не было», — подчеркнул экс-глава БНД, которого цитирует редакционное объединение RND.