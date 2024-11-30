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30 ноября, 14:20

В Германии требуют изменить архитектуру безопасности, чтобы «стать готовой к войне»

Экс-глава разведки ФРГ Шиндлер призвал обновить архитектуру безопасности страны

Архитектуру безопасности Германии необходимо полностью перелопатить. Об этом заявил экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) Герхард Шиндлер, занимавший пост с 2011-2016 год.

«Нынешняя ситуация буквально требует общего пересмотра архитектуры безопасности Германии, в том числе военной. Необходимо уточнить, какая организация какие задачи по обеспечению безопасности должна выполнять и какие кадровые и материальные ресурсы, прежде всего какие полномочия, для этого необходимы. Такого общего пересмотра в ФРГ ещё никогда не было», — подчеркнул экс-глава БНД, которого цитирует редакционное объединение RND.

По его мнению, Германии стоит прибавить в областях контрразведки, борьбы с ОПГ и терроризмом и защиты от киберугроз. Шиндлер заявил, что страна «должна стать готовой к войне», чтобы сдерживание и влияние на геополитические процессы могли сработать.

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Shutterstock / FOTODOM/ Mircea Moira

Владимир Озеров
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