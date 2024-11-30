Армия России за сутки смогла разгромить 250 солдат ВСУ. Также ВС РФ уничтожили два танка, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два миномёта, сообщает Минобороны страны.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36850 военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортёра, 1202 боевые бронированные машины, 1060 автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

Также Украина за всё время боёв потеряла 305 артиллерийских орудия и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.