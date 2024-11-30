За сутки Армия России разгромила 250 военнослужащих ВСУ
Армия России за сутки смогла разгромить 250 солдат ВСУ. Также ВС РФ уничтожили два танка, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два миномёта, сообщает Минобороны страны.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36850 военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортёра, 1202 боевые бронированные машины, 1060 автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.
Также Украина за всё время боёв потеряла 305 артиллерийских орудия и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Ранее стало известно, что в Курской области за сутки киевская армия также потеряла более 250 военнослужащих. Также наши герои уничтожили 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин и 70 станций РЭБ.
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