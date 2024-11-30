Вымогатель с пистолетом украл двух подростков у московского ТЦ и увёз за город, требуя с них 120 тысяч

В Москве задержали мужчину, который похитил двух подростков на территории торгового центра на западе столицы. Задержанный вымогал у детей деньги и угрожал пистолетом. Следствие решило намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого, сообщает СК России по Москве.

Мужчина угрожал подросткам пистолетом и требовал деньги. Обложка © Telegram / Столичный СК

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «г», «д»,«ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — говорится в сообщении столичного СК.

Сообщается, что мужчина под угрозами посадил подростков в машину и отвёз их на участок рядом со спортивным стадионом. Там задержанный стрелял в воздух и требовал передать ему 20 и 100 тысяч руб., поставив на «счётчик» до 5 декабря.

Как пишет Mash, бандит на чёрном джипе остался недоволен кроссовками и шапкой, которые подростки ему продали. На днях 20-летний Магомед купил одежду в ТЦ на Ярцевской улице, но понял, что это паль. Тогда он решил прибегнуть к запугиванию и вымогательству. Но в итоге он был задержан. Дома у Магомеда нашли кучу ножей и пистолет. Сейчас расследование на контроле прокуратуры Москвы.