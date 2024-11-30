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30 ноября, 11:37

Рейсов из России на Кубу может стать меньше из-за кризиса с керосином на острове

Росавиация: Программу авиаполётов между РФ и Кубой могут скорректировать

Авиасообщение между Россией и Кубой может претерпеть изменения, так как кубинские власти уведомили о нехватке керосина для самолётов. Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) Артём Кореняко.

«Возможные изменения связаны с двумя NOTAM (извещения), которые выпустили авиационные власти Кубы. В извещениях сказано о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро в течение недели: с 08:01 (по Москве) 1 декабря по 08:00 (по Москве) 8 декабря», — уточнил он.

Минтранс РФ, Росавиация и выполняющие рейсы на остров отечественные перевозчики приступили к переговорам с кубинской стороной для минимизации влияния дефицита керосина.

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Ранее сообщалось, что в скором времени планируется обсуждение запуска прямых авиарейсов между Россией и Бразилией. В посольстве республики в Москве подтвердили информацию и добавили, что страна была бы рада принять большой поток российских туристов.

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freepik / yanalya

Татьяна Миссуми
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