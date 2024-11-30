Новых солисток SEREBRO напугали вечным сравнением с Темниковой и Серябкиной

Новым солисткам группы SEREBRO, которых накануне представил Максим Фадеев, придётся сильно постараться, чтобы затмить первый «золотой» состав. Таким мнением поделился продюсер Павел Рудченко.

Новый состав группы SEREBRO. Фото © Кадр из клипа Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fadeevmaxim

«Решение Максима Фадеева считаю абсолютно верным, потому что действительно идёт рост внимания к песням группы SEREBRO. Но любят песни именно того коллектива, где были Серябкина и Темникова. Поэтому новым участницам SEREBRO нужно будет ещё очень постараться, чтобы их визуал и они сами ассоциировались с этой группой», — заявил эксперт в беседе с порталом «Страсти».

Он отметил, что Фадеев и раньше пытался вдохнуть новую жизнь в SEREBRO, однако это продюсеру не удавалось из-за ассоциации с прежними солистками.

Изначально в группе пели Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. Однако со временем девушки построили сольную карьеру, и состав трио несколько раз менялся. В обновлённый коллектив вошли молодые певицы Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина и Диана Рак. Известно, что они будут выступать под псевдонимами KEIKO, AYA, DI.