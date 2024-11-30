Врач спрогнозировала увеличение жизни россиян к 2030 году

К 2030 году средняя продолжительность жизни в России может возрасти до 80 лет. Об этом заявила главврач Института долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ имени академика. Б. В. Петровского Инна Решетова.

«Если в этом году мы ожидали среднюю продолжительность жизни 73,4 года, то уже к 2045 году, по прогнозам Росстата, мы ожидаем среднюю продолжительность жизни уже до 80 лет. Если мы будем идти такими темпами, как сейчас, то уже к 2030 году можем ожидать продолжительность жизни до 80 лет», — рассказала она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Решетовой, подобная тенденция сейчас наблюдается по всему миру — более чем в 195 странах показатель продолжительности жизни возрос на шесть лет за последние 20 лет. Врач отметила, что показатель увеличивается вне зависимости от таких важных факторов как экологическая среда и качество употребляемой пищи.