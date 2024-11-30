Врач спрогнозировала увеличение жизни россиян к 2030 году
Врач Решетова: Продолжительность жизни в РФ может вырасти до 80 лет к 2030 году
К 2030 году средняя продолжительность жизни в России может возрасти до 80 лет. Об этом заявила главврач Института долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ имени академика. Б. В. Петровского Инна Решетова.
«Если в этом году мы ожидали среднюю продолжительность жизни 73,4 года, то уже к 2045 году, по прогнозам Росстата, мы ожидаем среднюю продолжительность жизни уже до 80 лет. Если мы будем идти такими темпами, как сейчас, то уже к 2030 году можем ожидать продолжительность жизни до 80 лет», — рассказала она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По словам Решетовой, подобная тенденция сейчас наблюдается по всему миру — более чем в 195 странах показатель продолжительности жизни возрос на шесть лет за последние 20 лет. Врач отметила, что показатель увеличивается вне зависимости от таких важных факторов как экологическая среда и качество употребляемой пищи.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал повышение продолжительности жизни российских граждан до 80 лет одной из важнейших задач, стоящих перед страной. Он добавил, что параллельно достижению этого результата должна сокращаться разница в длительности жизни между жителями разных регионов, а также между мужчинами и женщинами.
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