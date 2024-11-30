В Москве арестовали вымогателя, который похитил и угрожал пистолетом подросткам

Суд в Москве арестовал мужчину, который похитил и угрожал пистолетом двум подросткам, вымогая у них деньги. Об этом сообщила столичная Прокуратура.

Напомним, что злоумышленник похитил несовершеннолетних, угрожая пистолетом, заставил их сесть в автомобиль. Затем он отвёз их за город и начал запугивать, стреляя в воздух. Арестованный потребовал 120 тысяч рублей в качестве моральной компенсации: 100 тысяч за палёные кроссовки и 20 тысяч за шапку, которые он ранее у них купил. Ему грозит уголовная ответственность за похищение человека и вымогательство.