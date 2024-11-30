Россиян предупредили о скрытой опасности чеснока

О целебных свойствах чеснока наслышан каждый. Согласно ряду исследований, он обладает противовирусным действием и может защитить иммунитет в сезон простуд. Также сероорганические соединения, содержащиеся в этом овоще, поддерживают работу печени, регулируют уровень сахара в крови и предотвращают развитие злокачественных опухолей. Однако чеснок может нанести и вред здоровью человека, заявила врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины Анна Цуканова.

Медик призвала включать этот продукт в рацион очень осторожно, поскольку он может вызвать побочные эффекты. Например, спровоцировать неприятный запах изо рта, изжогу, газы и диарею.

«Чеснок нельзя употреблять при хронических заболеваниях ЖКТ, панкреатите. Не нужно злоупотреблять чесноком при камнях в желчном пузыре и протоках. Также запрещено есть чеснок на голодный желудок. Чесночные продукты могут быть опасны при нанесении на кожу. Чеснок может вызвать сильное повреждение, похожее на ожог», — отметила врач в беседе с порталом «Страсти».

Также чеснок из-за высокого содержания серы может вызвать воспаление кишечника. В некоторых случаях возможны негативные реакции в виде крапивницы, отёков, астмы, судорог и анафилактического шока.