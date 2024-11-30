В резиденции Деда Мороза объяснили слухи о закрытии вотчины в Великом Устюге
В резиденции Деда Мороза опровергли новости о закрытии вотчины в Великом Устюге
Дед Мороз. Обложка © Пресс-служба Российского Деда Мороза.
Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге опровергла сведениям о риске закрытия резиденции из-за долгов. Судебное разбирательство действительно есть, но оно не касается главного волшебника страны, сказано в официальном Telegram-канале дедушки.
«Не верьте фейкам: Новый год не отменить, а Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге! Очевидно, поводом для распространения слухов стало судебное разбирательство в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО «Дед Мороз», а ныне – владелицы ООО «Резиденция Великий Устюг», которая не имеет никакого отношения к Всероссийскому Деду Морозу», – объяснили в вотчине.
В Великом Устюге заметили, что единственным официальным представителем зимнего волшебника является АО «Дед Мороз», учреждённое Правительством Вологодской области. Именно ему принадлежат Вотчина и терем дедушки, городская резиденция, Почта и Дом моды Деда Мороза, рассказали в пресс-службе. Команда волшебника добавила, что они готовы к приёму гостей.
А ранее сегодня стало известно, что Главный Дед Мороз России перед Новым годом насобирал дорожных штрафов на 24,5 тысячи рублей на своих иномарках. 47-летний актёр Андрей Балин, в свободное от новогодних забот время катается по дорогам Вологодской области на Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35.