Эвакуация мирных жителей из посёлка Дальнее в ДНР бойцами ВС РФ попала на видео

«Военнослужащие 102 полка 150 дивизии 8 гвардейской армии ВС РФ организовали эвакуацию мирного населения из населённого пункта Дальнее. Несмотря на напряжённую обстановку, гражданские были успешно доставлены в пункты временного размещения», — сказано в публикации .

На ролике видно, как российские военнослужащие помогают нескольким гражданским, в числе которых один ребёнок, погрузиться в автомобиль и уехать. В Народной милиции подчеркнули, что такие действия свидетельствуют о том, что Армия России стремиться защищать и оказывать поддержку мирным жителям, оказавшимся в зоне военного конфликта.