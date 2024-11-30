Эвакуация мирных жителей из посёлка Дальнее в ДНР бойцами ВС РФ попала на видео
Военнослужащие 102 полка 150 дивизии 8 гвардейской армии ВС РФ эвакуировали мирных жителей из населённого пункта Дальнее в ДНР. Кадры с вывозом гражданских из опасной зоны опубликовал телеграм-канал Народной милиции республики.
Российские бойцы вывозят гражданских из-под Дальнего в ДНР. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР
«Военнослужащие 102 полка 150 дивизии 8 гвардейской армии ВС РФ организовали эвакуацию мирного населения из населённого пункта Дальнее. Несмотря на напряжённую обстановку, гражданские были успешно доставлены в пункты временного размещения», — сказано в публикации.
На ролике видно, как российские военнослужащие помогают нескольким гражданским, в числе которых один ребёнок, погрузиться в автомобиль и уехать. В Народной милиции подчеркнули, что такие действия свидетельствуют о том, что Армия России стремиться защищать и оказывать поддержку мирным жителям, оказавшимся в зоне военного конфликта.
Ранее стало известно, что Киев объявил принудительную эвакуацию взрослого населения в некоторых частях Харьковской области. Сообщалось, что решение коснётся 10 населённых пунктов в Боровской общине, включая посёлок Боровая.
Telegram / Народная милиция ДНР