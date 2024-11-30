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30 ноября, 13:35

Из грязи в князи: Бомж ограбил ювелирку в Новосибирске и шиканул на полмиллиона

В Новосибирске бездомный украл из магазина украшений на полмиллиона рублей

28 октября в полицию пришло заявление о том, что с витрины ювелирного магазина был украден лоток с золотыми изделиями. Его похитил довольно проворно действовавший местный бомж. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Мужчина ворует золото. Фото © VK / ГУ МВД России по Новосибирской области

Продавец рассказала полицейским, что в магазин к ней пожаловал человек, попросивший показать ему некоторые золотые побрякушки. Девушка открыла ящик, где стояли лотки с золотыми изделиями. Как только перед мужчиной возникли драгоценности, им овладела золотая лихорадка, придавшая ему невиданный бонус к скорости и ловкости. Подобному ястребу воришка вцепился в лоток своими когтями, после чего грациозно выпорхнул из магазина, попутно отбившись от работницы. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Вором оказался 34-летний бездомный, который, как выяснилось, и раньше любил присваивать себе чужое. Полицейские установили его причастность ещё двум преступлениям. Всё награбленное добро мужчина продавал, а на вырученные деньги жил на полную катушку.

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Ранее в Москве мужчина похитил двух подростков возле торгового центра, вывез их в область, а затем вымогал деньги, угрожая пистолетом. 20-летнему Магомеду не понравилось, что дети не стали продавать ему понравившиеся кроссовки и шапку.

Обложка ©

VK / ГУ МВД России по Новосибирской области

Владимир Озеров
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