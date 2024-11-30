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30 ноября, 13:46

Есть возражения: В Бундесвере резко высказались о поставках немецкого оружия ВСУ

Генерал ФРГ Фрейндинг: Германия не может поставить ВСУ достаточно оружия

У Германии нет возможности поставлять Украине оружие в достаточном количестве. Такое заявление сделал глава планово-командного штаба Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фрейдинг на YouTube-канале Бундесвера.

«Возможности на складах Бундесвера и других стран ограничены, и военная промышленность не в состоянии поставлять новые материалы так быстро, как того требует динамика войны»,сказал офицер.

Фрейдинг высказался и насчёт отправки Украине немецких ракет Taurus. По его словам, это оружие не сможет значительно повлиять на театр военных действий. Генерал добавил, что заявления Киева о необходимости поставок Taurus являются только политической риторикой, задача которой — оказать давление на ФРГ, а сам он возражает против того, чтобы это оружие позиционировалось как главный украинский козырь в конфликте.

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Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время созвона с президентом России Владимиром Путиным не затрагивал вопрос о поставках ракет Taurus ВСУ. Однако эта тема стала причиной раздора между главой германского правительства и Владимиром Зеленским.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Torsten Pursche

Юрий Лысенко
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