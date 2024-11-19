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19 ноября, 19:23

Стало известно о ссоре Зеленского и Шольца из-за «облома» с ракетами Taurus

Bild: Шольц ссорился с Зеленским из-за поставок Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц не поднимал вопрос о поставках ракет Taurus Украине во время своего недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Однако как сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники, он «поссорился» по этому поводу с Владимиром Зеленским.

Источники утверждают, что Шольц «никогда не обсуждал тему Taurus» с Путиным и не затрагивал её в ходе последнего разговора. Bild отмечает, что канцлер считает поставку ракет Киеву «безответственной», так как это может привести к эскалации конфликта. Кроме того, издание сообщает, что Шольц был в «ярости» после высказывания главы фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца о готовности выдвинуть России «ультиматум».

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«У нас есть свои принципы»: Шольц высказался по поводу поставки ракет Киеву

Напомним, что канцлер Германии ранее уже неоднократно отказывался передавать Киеву ракеты TAURUS. Кроме того, Шольц провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, который был воспринят как своего рода дипломатическая оплеуха для Владимира Зеленского. В ходе этой откровенной беседы, продолжавшейся около часа, президент РФ заявил, что причиной конфликта в Украине является агрессивная политика НАТО по отношению к России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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