Верхний Ларс открыли для грузовиков

На границе с Грузией возобновлено движение грузового транспорта через ККП Верхний Ларс, так как погода в этом районе заметно улучшилась. Об этом рассказали в телеграм-канал ФГКУ Росгранстрой и подчеркнули, что сняты все ограничения.

«ФГКУ Росгранстрой сообщает о возобновлении движения через автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс для грузового транспорта. В настоящее время движение открыто для грузовых, легковых и пассажирских транспортных средств в связи с улучшением погодных условий», — уточняется в тексте.