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30 ноября, 13:28

Верхний Ларс открыли для грузовиков

Через КПП Верхний Ларс вновь разрешили проезд грузовых авто

На границе с Грузией возобновлено движение грузового транспорта через ККП Верхний Ларс, так как погода в этом районе заметно улучшилась. Об этом рассказали в телеграм-канал ФГКУ Росгранстрой и подчеркнули, что сняты все ограничения.

«ФГКУ Росгранстрой сообщает о возобновлении движения через автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс для грузового транспорта. В настоящее время движение открыто для грузовых, легковых и пассажирских транспортных средств в связи с улучшением погодных условий», — уточняется в тексте.

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Напомним, 27 ноября из-за непогоды в Северной Осетии запретили движение транспорта на участке Владикавказ — Ларс. Причиной назывались плохие погодные условия. МЧС РФ развернули для водителей пункты обогрева на выезде из страны.

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Telegram / МЧС России

Татьяна Миссуми
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