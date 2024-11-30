В МАИ проходит финальная часть чемпионата по дрон-рейсингу «Пульс неба»

В корпусе МАИ сегодня проводится финал Первого московского чемпионата по гонкам на дронах «Пульс неба». Корреспондент Life.ru посетил мероприятие.

Кадры с финала турнира по дрон-рейсингу «Пульс неба» в Москве. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Соревнования организованы по инициативе столичного Департамента образования и науки для популяризации деятельности в сфере БПЛА. В финале состязания сойдутся 17 команд учеников из 5–11-х классов школ Москвы, которые проявят свои умения в пилотировании дронов на специальной подготовленной трассе.

Кадры с финала турнира по дрон-рейсингу «Пульс неба» в Москве. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Кадры с финала турнира по дрон-рейсингу «Пульс неба» в Москве. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Кадры с финала турнира по дрон-рейсингу «Пульс неба» в Москве. Фото © Life.ru / Роман Вдовиченко

Московский авиационный институт, принимая участие в программе «Приоритет-2030», реализует стратегический проект «Аэромобильность». Основная цель — создание новых рынков, связанных с беспилотными авиационными системами (БАС), и укрепление позиций МАИ на этих рынках. В рамках проекта осуществляется комплексный подход к реализации полного цикла работ и услуг в области БАС, а также подготовке специалистов. Кроме того, МАИ присоединился к Национальному проекту БАС и участвует в его федеральных инициативах «Перспективные технологии для БАС» и «Кадры для БАС».