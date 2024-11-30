«Орешник» (ракета)
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Регион
30 ноября, 14:18

Америка разгадала новый план Запада против России

Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию на удар «Орешником» по Европе

Запад специально провоцирует Россию, чтобы государство применило ракету «Орешник» не только на территории Украины, но и Европы. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире Deep Dive.

«Я считаю, что мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря [президента РФ Владимира] Путина на слабо, чтобы он выполнил свои угрозы. <…> Это гораздо более тревожно, чем многие на Западе, кажется, думают», — заявляет он.

По словам Дэвиса, Россия — это медведь, который находится в берлоге, а Запад — человек, заходящий к зверю и думающий, что ничего не произойдёт.

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Напомним, что 21 ноября Владимир Путин объявил о ходе СВО и и успешных испытаниях новой ракеты средней дальности «Орешник». В ходе действий ВС РФ был нанесён удар по одному из крупнейших промышленных комплексов в украинском Днепропетровске.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Наталья Афонина
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