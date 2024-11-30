Врач дала советы, как продлить молодость после 45 лет

После 45 лет в организме человека происходят значительные изменения, связанные со снижением уровня половых гормонов. В связи с этим многие начинают замечать резкое старение и ухудшение здоровья. Однако шанс продлить молодость ещё есть. В этом поможет гормонозаместительная терапия. Об этом заявила врач-невролог Галина Чудинская.

«У женщин это снижение происходит скачкообразно, часто в период менопаузы, тогда как у мужчин этот процесс более плавный, но не менее значимый для общего состояния организма», — отметила медик в беседе с РИАМО.

Но такая терапия противопоказана в ряде случаев. Например, при раке матке или молочных желёз, инсульте, тромбозах, ишемической болезни сердца, заболевании печени или кровотечениях. Тогда следует обратить внимание на другие способы поддержания здоровья. В первую очередь надо включить в рацион продукты, богатые кальцием, чтобы укрепить кости и снизить риск переломов и потери зубов. Состояние при приливах могут улучшить эстрогены растительного происхождения, в частности, соевые продукты.

Кроме того, Чудинская посоветовала регулярно употреблять жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбе и растительных маслах. Они хорошо влияют на зрение, суставы и состояние кожи. Также важно обеспечить организм достаточным количеством белка, поддерживающем мышечную массу и общий тонус.

Помимо питания надо пересмотреть образ жизни: наладить режим сна, больше двигаться (плавать, ходить, заниматься спортом), делать дыхательные упражнения. Отказ от вредных привычек — ещё один способ продлить молодость и сохранить хорошее самочувствие в зрелом возрасте.