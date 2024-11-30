Психолог назвал способ избежать спонтанных покупок
Психолог Мартынов: Спонтанное желание что-то купить надо перетерпеть сутки
В период распродаж магазины делают всё, чтобы покупатели оставили как можно больше денег. В этот момент может возникать непреодолимое желание что-то купить. Понять, действительно ли нужна вещь, или вы действуете под властью эмоций, поможет одно простое действие, заявил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.
Эксперт посоветовал не вестись на сиюминутные порывы, а подождать сутки. Это время поможет собраться с мыслями, успокоиться и проанализировать, как сильно вам нужна та или иная вещь. Избежать ненужных трат также поможет список покупок, который надо составить прежде, чем идти в магазин.
«Также имеет смысл устанавливать лимит расходов перед походом за покупками или на месяц для маркетплейсов», — посоветовал Мартынов.
Ранее шопоголизм назвали такой же зависимостью, как наркоманию и алкоголизм. Избавиться от желания скупать всё подряд хоть и не просто, но можно. Важно осознать, что мелкие траты приносят быстрое, но краткосрочное удовольствие. Куда лучше определить цель и копить на неё деньги. Радости и пользы от такой покупки будет гораздо больше. Также можно установить дни без покупок и черпать положительные эмоции от встреч с друзьями, еды, прогулок, просмотра хорошего фильма и прочего.