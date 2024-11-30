Психолог назвал способ избежать спонтанных покупок

В период распродаж магазины делают всё, чтобы покупатели оставили как можно больше денег. В этот момент может возникать непреодолимое желание что-то купить. Понять, действительно ли нужна вещь, или вы действуете под властью эмоций, поможет одно простое действие, заявил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

Эксперт посоветовал не вестись на сиюминутные порывы, а подождать сутки. Это время поможет собраться с мыслями, успокоиться и проанализировать, как сильно вам нужна та или иная вещь. Избежать ненужных трат также поможет список покупок, который надо составить прежде, чем идти в магазин.

«Также имеет смысл устанавливать лимит расходов перед походом за покупками или на месяц для маркетплейсов», — посоветовал Мартынов.