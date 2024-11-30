В России утвердили новые штрафы за нарушения в работе с биометрией

В России пополнили список нарушений, которые связаны с обработкой биометрических персональных данных, за их совершение полагается штраф. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон, его текст появился на портале нормативно-правовых актов.

Поправки вводятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Теперь, помимо прочего, штраф предполагается за нарушения при обработке биометрии в базе, в системах госорганов, Центробанка РФ или иных организаций, также наказывать будут за несоответствие требованиям технических средств при такой обработке. Взыскание составит до 300 тысяч рублей для чиновников и до 1 миллиона — для компаний.

Отсутствие мер безопасности при обработке биометрических данных тоже может повлечь за собой штрафные санкции, размер которых для юрлиц составит до 1,5 миллиона рублей, а для должностных лиц — до 500 тысяч рублей. И, наконец, штрафовать будут за отсутствие необходимой аккредитации: от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.