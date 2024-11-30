В Национальном центре «Россия» прошёл концерт «Артемьев. Связь времён»

В Национальном центре «Россия» состоялся мультимедийный концерт «Артемьев. Связь времён» в честь дня рождения прославленного советского и российского композитора Эдуарда Артемьева. Мероприятие посетил корреспондент Life.ru.

Вступительное слово Артемия Артемьева, Станислава Малышева и Натальи Виртуозовой. Видео © Life.ru

Перед началом концерта приветственное слово взяли композитор и сын Эдуарда Артемьева Артемий Артемьев, художественный руководитель исполнившего композиции на мероприятии OpensoundOrchestra Станислав Малышев и генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Фрагменты концерта «Артемьев. Связь времён». Видео © Life.ru

Артемий Артемьев рассказал, что на концерте представили премьерную композицию «Дружба и тень», звучавшей в фильме «Жалоба», но в симфоническом варианте. В первой части выступления исполняли творения молодых композиторов, которых вдохновила музыка Эдуарда Артемьева.

Фрагменты концерта «Артемьев. Связь времён». Видео © Life.ru