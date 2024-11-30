Силовики ворвались на концерт рэпера Mayot в Санкт-Петербурге
Правоохранительные органы ворвались на концерт рэпера Mayot в Санкт-Петербурге.
Согласно информации наших коллег из SHOT, сотрудники ОМОН с наркотикоследственной собакой вошли в клуб Base практически сразу после начала выступления артиста. Они проводят проверку на наличие наркотиков. Посетители готовятся к тому, что их будут проверять на наличие запрещённых веществ как в организме, так и в личных вещах.
UPD. Правоохранители заблокировали вход в клуб, где должен был состояться концерт. Тех, кто успел попасть внутрь, пока не выпускают. Перед зданием собралась большая толпа подростков в замешательстве. Они не уходят, надеясь, что выступление музыканта ещё может состояться.
А ранее концерт дарквейв-группы Otto Dix в Нижнем Новгороде был остановлен полицией в результате анонимных звонков. Выступление группы в одном из городских баров резко прервалось из-за приезда правоохранителей. Они уложили фронтмена Михаэля Драу на пол и начали проверку документов у всех гостей. Позже музыканты дали пояснения по поводу случившегося.
VK / MAYOT